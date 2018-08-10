В Харькове пьяная медсестра оскорбляла детей и таскала их за волосы, копам едва удалось ее угомонить (видео)

Женщина жестоко обращалась с детьми, а потом ругалась и угрожала родителям и полицейским.

В харьковском отделении "Охматдета" медсестра пришла на работу подшофе и побила ребенка. Она схватила малышку за волосы и потащила мыть голову.

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Напуганные дети рассказывают, как уже под вечер медсестра начала вести себя очень странно – ругалась в палате, а потом одну из девочек силой поволокла мыть голову, говорится в сюжете ТСН.

Дети позвонили родителям, обеспокоенные родственники молниеносно примчались в больницу и поняли, что медработница выпила прямо на рабочем месте, а без полиции дело решить не удастся.

Однако даже отряд патрульных не сразу успокоил медсестру. Женщина была агрессивной, бросалась вещами и угрожала присутствующим. Родители написали на медсестру заявление, копы забрали медицинскую работницу в участок.

Как сообщал УНИАН, Киевская местная прокуратура №10 объявила о подозрении семи сотрудникам Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) «Охматдет» по фактам присвоения лекарственных средств в особо крупных размерах.