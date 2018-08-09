Супрун рассказала, сколько украинцев выбрали своего врача

Уже каждый третий украинец определился с семейным врачом.

На сегодня 14,8 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. По ее словам, лидирует Винницкая область - там 56% жителей выбрали своих врачей.

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Следующие среди лидеров — Полтавская, Харьковская и Хмельницкая области. В этих регионах даже не у каждого третьего, а почти у каждого второго уже есть свой врач.

"Личный врач — must have для здоровой и долгой жизни. Услуги у него, базовые анализы, вакцинация, профилактические обследования - абсолютно бесплатные для каждого", - подчеркнула Супрун.

"Если еще не выбрали своего специалиста — не откладывайте на потом! Это можно сделать как в коммунальных медучреждениях, так и в частных клиниках", - добавила исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Ранее Супрун рассказывала, что более 80% смертей в Украине вызваны болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями легких, диабетом. Это те болезни, которые во многих случаях вызывает неправильный образ жизни.