Супрун напугала украинцев страшными последствиями их пагубной привычки

Даже в молодом возрасте в результате курения можно заболеть раком, подчеркнула Супрун.

Курение обычно связывают с раком легких, однако список болезней, которые оно вызывает, значительно длиннее.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook объяснила, как именно и как часто убивает курение:

1. Сердечно-сосудистые болезни - в 17-25% случаев сердечно-сосудистые болезни развиваются именно из-за него. Курение повышает вероятность коронарной болезни сердца или инсульта в 2-4 раза.

2. Хроническое обструктивное заболевание легких - курение считают главной причиной ХОЗЛ. В США восемь из десяти смертей из-за этого заболевания вызваны курением, в том числе пассивным.

3. Рак прямой кишки - по информации Национального института рака, курение значительно повышает риск возникновения рака толстой кишки и распространения новообразований. Доказано, что у курильщиков почти в два раза чаще возникают полипы толстой кишки.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, как прожить дольше

После того, как человек бросил курить, риск рака толстой кишки снижается, но он остается повышенным еще в течение 20-30 лет.

4. Табачный дым уменьшает фертильность женщин и мужчин - курение будущей матери увеличивает риск преждевременных родов, прерывания беременности, малого веса при рождении, мертворождения, дефектов развития и синдрома внезапной смертности младенцев.

5. Курильщики больше рискуют получить катаракту и дегенерацию сетчатки. Они гораздо больше рискуют развить деменцию и болезнь Альцгеймера в пожилом возрасте.

6. Эта привычка ухудшает микрофлору ротовой полости, способствует повреждению и даже потере зубов и останавливает амилазу слюны - фермента, нужного для переваривания сложных углеводов.

7. Курение повышает вероятность развития рака легких в 25 раз.

Ранее Супрун рассказывала, что более 80% смертей в Украине вызваны болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями легких, диабетом. Это те болезни, которые во многих случаях вызывает неправильный образ жизни.