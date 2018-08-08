В Киеве парень сделал татуировку и впал в кому - СМИ

По словам врача, парень заразился сепсисом во время тату.

В одной из столичных больниц врачи уже вторую неделю борются за жизнь молодого парня, у которого после татуировки начали отказывать органы.

Медики не решаются давать прогнозы, сообщает Телеграм-канал Kyiv LIVE. По словам врача, парень заразился сепсисом. Его состояние оценивается как тяжелое.

Читайте такжеКак не навредить себе, делая пирсинг

Пока неизвестно, в каком салоне пострадавший делал тату, также неизвестно, будут ли правоохранители открывать дело по данному факту.

Отметим, что наиболее распространенным побочным эффектом после нанесения татуировки является небольшое воспаление. Это не удивительно, поскольку организм активизирует защитные функции. Однако при сильном повреждении кожного барьера есть риск получить инфекцию.

Как сообщал УНИАН, в одной из стоматологических клиник Киева на приеме у врача умерла пациентка. Это произошло 2 августа около 11:00.