Сезонная опасность: украинцев предупредили о серьезной вспышке аллергии

Высокая и сверхвысокая концентрация пыльцевых зерен амброзии ожидается на юге и юго-востоке страны.

Пыльца амброзии, полыни и злаков будет определять аллергенные риски в Украине в период с 7 по 13 августа.

Отмечается, что высокая и сверхвысокая концентрация пыльцевых зерен амброзии ожидается на юге и юго-востоке страны. Об этом свидетельствуют данные Европейской аэроаллергенной сети, передает NewsOne.

На Закарпатье амброзия может производить умеренное количество пыльцевых зерен, а на севере Украины, в центре и на западе концентрации этого аллергена будут низкими.

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Кроме того, умеренная и высокая концентрация пыльцы полыни прогнозируются на всей территории Украины. Концентрация пыльцы злаков будет низкой в северной и центральной части страны, а на северо-востоке умеренная концентрация пыльцы. При этом на юге Украины концентрация этого аллергена минимальна.

Также в воздухе Украине в низких концентрациях наблюдается умеренноалергенная пыльца растений семей Амарантовые (лебеда, амарант), Астровые (ромашка, подсолнечник и им подобные цветы), Конопляные (конопля, хмель), пыльца подорожника и щавеля. Пыльца малоалергенной крапивы в малых количествах ожидается в городах лесной и лесостепной зон, на остальной территории ее концентрации будут низкими.

Дожди, которые местами прогнозируются на территории Украины 6-7 августа, будут увеличивать в воздухе количество аскоспор, которые имеют аллергенные свойства. В воздухе увеличилось количество спор шляпочных грибов, которые имеют низкую аллергенность, а также - епикоккума. Уровни альтернарии и кладоспориума остаются умеренными и высокими. А вот споры периконии, стемфилиума, плеосопры, иржастих и головневых грибов будут находиться в минимальных дозах.