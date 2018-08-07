Супрун назвала главного "убийцу" здоровья

От образа жизни напрямую зависит ее качество и продолжительность, отмечает Супрун.

Более 80% смертей в Украине вызваны болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями легких, диабетом. Это те болезни, которые во многих случаях вызывает неправильный образ жизни.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. "Если каждый день переедать, кушать сладкое и соленое, употреблять алкоголь, курить, недосыпать, не вакцинироваться и не заниматься спортом - жизнь станет короче, чем она могла бы быть", - подчеркнула она.

Поэтому, заявила Супрун, здоровый образ жизни должен быть приоритетом для каждого. Чтобы обеспечить это, государство впервые системно будет принимать меры по профилактике болезней, вызванных не инфекциями, а образом жизни и условиями окружающей среды.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о проблемах со здоровьем из-за избыточного веса.