Атакует нервную систему и мозг: что известно о новой смертельной инфекции в Украине (видео)

Механизмы заражения людей листериозом многообразны. Чаще всего заражение происходит через инфицированную воду и пищевые продукты животного происхождения.

В Украине появилась смертельно опасная инфекция - листериоз. Его возбудителем является бактерия Listeria monocytogenes. На сегодня на территории нашей страны зафиксирован один случай заболевания.

Есть подозрения, что бактерия попала из Европы, где она стала причиной смерти 10 человек. Вспышка инфекции возникла из-за замороженной кукурузы, которую на рынки ЕС поставляли из Венгрии. Сейчас ее активно изымают из продажи в Украине.

Отметим, что листерия может выживать и размножаться при низких температурах, обычно поддерживаемых в холодильниках.

Что такое листериоз

Листериоз - инфекционная болезнь из группы зоонозов (группы инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудители которых паразитируют в организме определённых видов животных - Ред.). У человека заболевание протекает либо в виде острого сепсиса (с поражением центральной нервной системы, миндалин, лимфатических узлов, печени, селезенки), либо в хронической форме (стертая).

С током крови и по лимфатическим сосудам патогенный возбудитель распространяется по организму, в местах скопления листерий образуются листериомы – очаги некроза.

Источники инфекции

Источниками инфекции являются многие виды диких и синантропных грызунов, а также различные объекты внешней среды. Болезнь поражает домашних и сельскохозяйственных животных (свиней, мелкий и крупный рогатый скот, лошадей, кроликов, реже кошек и собак), а также домашнюю и декоративную птицу (гусей, кур, уток, индюшек, голубей, попугаев и канареек). Листерии найдены у лисиц, норок, енотов, песцов, диких копытных, птиц, в рыбе и продуктах моря, во многих природных средах. Особенно благоприятной средой для их размножения являются поверхностные слои некачественного силоса.

Возбудитель выделяется из организма с различными секретами (моча, молоко, кровь, сперма, ликвор, ректальная слизь, околоплодные воды и др.).

Механизм передачи

Механизм передачи листериоза разнообразный (фекально-оральный, контактный, воздушно-капельный, трансплацентарный), основной - фекально-оральный. Животные заражаются через воду и корма, инфицированные листериями, от грызунов или их трупов.

Механизмы заражения людей многообразны. Чаще заражение происходит алиментарным путём через инфицированную воду и пищевые продукты животного происхождения, особенно при отсутствии их надёжной термической обработки и длительном хранении в условиях относительно низких температур.

Возможно заражение при употреблении в пищу свежих овощей. Установлена возможность аэрогенного заражения, происходящего при обработке животного сырья (шерсти, щетины, кожи, шкур, пера, пуха). Известен контактный путь передачи через порезы и ссадины на коже при попадании в них различных выделений больных животных.

Выявлена возможность передачи бактерий от человека к человеку, описаны случаи заражения половым путём. Особенно опасен листериоз для беременных.

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Симптомы листериоза

Инкубационный период составляет, как правило, от нескольких дней до нескольких недель, в редких случаях может составлять несколько месяцев.

Существует четыре формы заболевания: железистая, гастроэнтеритическая, нервная и септическая.

Железистая форма:

- высокая температура;

- интоксикация организма;

- можно перепутать с ангиной;

- увеличиваются печень и селезенка;

- ухудшение зрения;

- конъюнктивит.

Гастроэнтеритическая:

- резкий скачок температуры вплоть до 40 градусов;

- головная боль;

- озноб;

- боли в суставах и мышцах;

- рвота и тошнота;

- спазмы в животе;

- жидкий стул, примеси крови и слизи в кале.

Нервная:

- высокая температура;

- сильная головная боль;

- потеря сознания;

- мышечные судороги.

Септическая:

- озноб;

- перепады температуры тела;

- сыпь в области суставов, на лице - в форме бабочки;

- частые пневмонии, желтуха и гепатит.

Хроническая форма:

При хронической форме заболевания возбудитель может находиться в организме очень длительное время и при этом не проявлять себя.

Лечение листериоза

Листериоз, диагностированный на ранних стадиях, можно лечить. Для лечения тяжелых симптомов, таких как менингит, используются антибиотики.

В случае инфекции во время беременности незамедлительный прием антибиотиков позволяет предотвратить инфицирование плода или новорожденного.

Осложнения

Так как листериомы образовываются в тканях центральной нервной системы, это может привести к развитию менингита и энцефалита.

Нервная форма листериоза грозит развитием гидроцефалии, септическая форма может обернуться развитием инфекционно-токсического шока.

Как не заразиться

В первую очередь профилактика сводится к употреблению только термически обработанных молока и мяса.

Необходимо тщательно мыть продукты, овощи и фрукты обдавать кипятком. Кроме того, следует отдельно хранить сырые продукты от подвергшихся тепловой обработке.

На предприятиях по обработке туш животных, мясокомбинатах и птицефабриках необходимо строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм.