В Украине запретили популярный анестетик из-за смерти пациента
Гослекслужба временно запретила реализацию и применение лекарственного средства "Артифрин-Здоровье Форте" из-за летального случая после его использования.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте службы. Документ датирован 3 августа.
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Реализация и применение средства запрещены до отдельного решения Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которое будет приниматься с учетом результатов лабораторного анализа.
Речь идет о растворе для инъекций "Артифрин-Здоровье Форте" серии 0010218.
Ранее в Украине временно запретили продавать леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом". Стоит отметить, что ограничение касается одной серии препарата.