Супрун потроллила и напугала приверженцев гомеопатии

По словам Супрун, наибольшая опасность заключается в том, что популярность гомеопатии очень устойчива.

Ни одно научное исследование не смогло доказать, что гомеопатические препараты действительно работают. Однако в мире есть тысячи людей, которые верят в действенность гомеопатии, рассказала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

"Чаще всего лечат простуду, мигрень или депрессию. Однако самое страшное то, что вера в силу гомеопатии побуждает людей с тяжелыми болезнями также использовать ее для лечения. Как в случаях с серьезными хроническими заболеваниями или онкологией", - пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Она подчеркнула, что отказываться от действенного и доказательного лечения при наличии серьезных заболеваний опасно для жизни, ведь в этом случае время - бесценно.

"Например, люди с онкологическими заболеваниями, которые лечились гомеопатией, умирали с вдвое большей вероятностью, чем те, которые не принимали такие лекарства вообще", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, самая большая опасность заключается в том, что популярность гомеопатии очень устойчива. Также существует феномен гомеопатии - метода, который не лечит, но доходы от продажи которого измеряются миллиардами долларов ежегодно.

"Минздрав Украины не закупает гомеопатию за средства налогоплательщиков. Однако никто не может уберечь всех пациентов от неправильного выбора, кроме них самих. Доверяйте только тем средствам лечения, которые доказали свою эффективность", - подытожила и.о. главы Минздрава.

Ранее Совет европейских академий наук, представляющий разные страны, раскритиковал гомеопатию и предупредил, что реклама и использование гомеопатических продуктов "может приносить огромный вред".