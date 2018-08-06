Массовое отравление шаурмой в Киеве: число пострадавших приближается к сотне

В Госпродпотребслужбе заявляют о намерении до 15 сентября осуществить проверку всех торговых точек продажи уличной еды в столице.

По состоянию на 6 августа в Киеве зафиксировано 93 больных острой кишечной инфекцией после употребления шаурмы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Киеве со ссылкой на оперативные данные Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины".

Установлено, что заболевшие лица купили шаурму на локациях: м. Дарница, "Речной Порт" на Почтовой площади в Подольском районе, м. Харьковская, м. Лесная, проспект Оболонский, 20-А.

«Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. На сегодняшний день деятельность его прекращена», - говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе заявили, что в связи с массовым отравлением и для предотвращения случаев заболевания острой кишечной инфекцией Главным управлением будет проведен мониторинг всех торговых точек продажи уличной еды, с привлечением специалистов из Государственной службы труда Украины, Главного управления Национальной полиции, Управления торговли и быта Департамента промышленности и развития предпринимательства. Мониторинг продлится до 15 сентября.

«При выявлении нарушений санитарных правил и норм будут приняты меры реагирования и возбуждены уголовные производства», - отметили в ведомстве.

По данным столичного главка Госпродпотребслужбы, всего в 2018 году острыми кишечными инфекциями переболели 2051 киевлян, из них 49,5% составляли дети. Хотя уровень заболеваемости на 13,8% меньше показателей аналогичного периода прошлого года, он в то же время является высоким.

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«Поэтому для ценителей уличной еды - это сигнал, что следует воздерживаться от любимых блюд, даже если есть хоть малейшие сомнения в безопасности хранения или приготовления продукта. Это касается не только шаурмы. Хот-доги, пирожки с беляшами и другой фаст-фуд, который можно приобрести в киоске или уличном ярмарке всегда является потенциально опасным для здоровья, если вы не уверены, в каких условиях он хранился и готовился. Прежде всего из-за мяса и разнообразных соусов на основе майонеза», - предупреждают специалисты.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Госпродпотребслужба заявляла о 83 зарегистрированных случаях заболевания острой кишечной инфекцией, которая возникла из-за употребления шаурмы. Среди заболевших было 12 детей.

Установлено, что ни у одного субъекта хозяйствования, с деятельностью которого связывают массовое отравление, нет необходимых документов.

Собранные Госпродпотребслужбой материалы об отравлении шаурмой переданы в правоохранительные органы. По факту совершения противоправных деяний, содержащих признаки преступления, предусмотренного статьей 325 Уголовного кодекса Украины, открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Киеве прекращена деятельность 4 точек продажи некачественной шаурмы - возле станций метро «Лесная», «Дарница», «Оболонь» и «Почтовая площадь». Все они работали без разрешительных документов и принадлежат одному субъекту хозяйствования. С отравлением в результате употребления шаурмы, приобретенной в точках продажи этого предприятия, госпитализированы было 60 человек.