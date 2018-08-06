Эксперты рассказали, чем лучше утолять жажду во время летней жары (видео)

Врачи напоминают, что ежедневная норма жидкости – 30 миллилитров на один килограмм идеального веса.

После периода дождей Украину испытывает жара, которую украинцы активно запивают различными напитками как хмельными, так и безалкогольными.

Как говорится в сюжете ТСН, в ход идет все - от простой воды до крепкого алкоголя.

Пока температура берет новые высоты, дети занимают фонтаны. Водные процедуры для них - лучшее развлечение. Взрослые такого себе позволить не могут, поэтому охлаждаются напитками.

Диетолог Александр Кущ утверждает, что квас богат витаминами группы B, которые исчезают во время жары. Более того, почти такое же по витаминам и пиво, но главное - знать меру.

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Лучший напиток в жару, говорит диетолог - родниковая вода. В идеале - талая. Но в городе такого почти не найти. Поэтому нужно ставить хорошие фильтры. За десяток километров от столицы своим колодцем гордится Лидия Максимовна. Женщина советует пить березовый сок, простую воду и компот. Специалисты же говорят, что жажду можно утолить, если не добавлять сахара.

Популярность также приобрели лимонады. Например, огуречный. В шейкере нужно лишь всбить лед, огурец, лимонный фреш и сахарный сироп, и добавить газированной минералки.

Врачи напоминают, что ежедневная норма жидкости – 30 миллилитров на один килограмм идеального веса. В жару можно пить даже больше одинаковыми порциями в течение суток. Главное - не забывать, что алкоголь лишь обезвоживает организм.