Для отличного самочувствия и продления жизни: Супрун дала "простые советы" по нормализации веса

Глава Минздрава подчеркнула, что каждый имеет свою оптимальную для здоровья цифру на весах.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о проблемах со здоровьем из-за избыточного веса.

Как пишет чиновник на своей странице в Facebook, люди с лишним весом имеют более высокие риски заболеть очень опасными болезнями. Особенно - сердечно-сосудистыми заболевания.

Этот вывод ученые подтвердили после анализа данных около 300 тысяч людей без сердечных заболеваний в течение 4-х лет. Измеряя индекс массы тела, исследователи обнаружили соотношение между увеличением веса и появлением болезней сердца. При этом, чем больше у людей был лишний вес, тем выше шансы заболеть они имели.

«В комбинации с сердечно-сосудистыми заболеваниями лишний вес влияет на продолжительность жизни. Например, в этом исследовании было обнаружено, что продолжительность жизни мужчин среднего возраста, которые имели избыточный вес, была на 6 лет меньше по сравнению с теми, кто постоянно поддерживал нормальный для себя вес.Существуют и другие проблемы со здоровьем, связанные с лишним весом. Например, человек может стать более восприимчивым к апноэ (одышки) во сне, получить боль в суставах и артрит, заболеть диабетом», – написала Супрун.

Она отметила, что жировая ткань очень коварна. Она может окружать жизненно важные органы, такие как поджелудочная железа, печень и кишечник, и мешать их нормальной работе. «Этот тип жира считается наиболее опасным и называется абдоминальным. Он накапливается на уровне талии, в брюшной полости. Что большая доля такого жира в организме, тем выше риски появления сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь жировая ткань негативно влияет на артериальное давление, уровень сахара в крови и уровень холестерина», – пояснила она.

Супрун подчеркнула, что каждый имеет свою оптимальную для здоровья цифру на весах. «Здоровый вес - это сохранение нормального индекса массы тела в соотношении веса и роста. Есть специальные онлайн-калькуляторы, которые считают индекс массы тела, например этот: https://goo.gl/epc1YM. Проверьте себя! Кроме этого важно измерять талию и объем бедер - талия должна быть значительно меньше», – добавила чиновница, подчеркнув, что здоровое питание, физическая активность и поведение - наиболее эффективные инструменты для поддержания здорового веса.

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Исполняющая обязанности министра главы МЗ напомнила о «простых советах, которые помогут держать вес в норме, прекрасно себя чувствовать и жить дольше». Руководительница Минздрава рекомендует быть активными, заниматься спортом, который является «таблеткой» от многих болезней и профилактикой избыточного веса. «Однако даже если вы имеете лишние кило, но при этом постоянно активны физически - риски появления серьезных болезней уменьшаются в разы. Если у вас нет времени на регулярные тренировки, старайтесь активно проводить каждую свободную минуту. Вот несколько советов, как это можно делать (https://goo.gl/a26epT) », – отметила Супрун.

Также она напомнила о необходимости полноценного питания и предупредила, что голодание и детокс диеты не работают и даже могут быть вредными для здоровья. Поэтому важно питаться регулярно и полноценно и ни в коем случае не пропускать завтраки или заменять полноценный прием пищи кофе.

Еще один совет от Супрун – здоровый сон. «Нарушение сна повышает риски иметь избыточный вес. Это связано с появлением метаболических и эндокринных изменений в организме, которые способствуют увеличению веса. Поэтому старайтесь соблюдать режим и спать не менее 7-8 часов. И не забывайте посещать вашего семейного врача!», – порекомендовала она.