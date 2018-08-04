Врачи рассказали, вызывают ли кеды плоскостопие (видео)

По словам врачей, главное не как долго носить кеды, а где в них ходить.

В Украине с каждым годом все больше сторонников демократической обуви. И если раньше кеды чаще всего обували рокеры и спортсмены, то теперь в них ходят на работу в офисы и на вечеринки.

Читайте такжеМедики рассказали, как предотвратить развитие болезней суставов

Как к такой моде относятся врачи и под что обувать кеды, чтобы быть стильным, узнавала ТСН.

Ирина рассказывает, что первые кеды она обула, когда была подростком, а сейчас ей 60. Говорит, что раньше это был спорт, а сейчас уже мода.

Александр коллекционирует кеды. Он их собирает, реставрирует и продает. Говорит, что покупают достаточно обеспеченные люди и покупателей с каждым годом становится все больше.

Раньше существовал миф, что носитьдолго кеды нельзя - будет плоскостопие, но современные врачи говорят, что эта спортивная обувь не отличается от другой. Главное, как и где ходить.

Ортопед Олег Шепета говорит, что долгая прогулка в кедах по асфальту или бетону может вызвать болевой синдром.

Удобно и комфортно - говорят стилисты и прогнозируют, что кеды в моде будут еще несколько лет.