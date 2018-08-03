На Днепропетровщине пожарные спасли женщину, подключенную к аппарату искусственного дыхания

В доме женщины, которая нуждается в круглосуточной вентиляции легких, из-за аварии погас свет.

На Днепропетровщине пожарные спасли женщину, которая подключена к аппарату искусственного дыхания.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В доме женщины, которая нуждается в круглосуточной вентиляции легких, из-за аварии погас свет. Заряда ее аппарата искусственного дыхания хватает лишь на час.

Поэтому мужчина 49-летней пациентки вызвал спасателей, те включили резервный генератор в пожарном автомобиле и протянули провода до квартиры на втором этаже.