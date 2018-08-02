В Киеве не может быть легальных киосков с шаурмой - Госпотребслужба

На изготовление пищи в МАФах никаких разрешений быть не может, заявил замруководителя киевской Госпотрубслужбы.

В Киеве не может быть ни одного официально зарегистрированного киоска с шаурмой.

Об этом заявил заместитель руководителя киевской Госпотребслужбы Александр Овчаренко, передает "УП. Жизнь".

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"По своим архитектурным особенностям малая архитектурная форма (МАФ) не может обеспечить соблюдение санитарных требований по обеспечению безопасности оказания услуг общественного питания. Там должна быть вода холодная и горячая, должны быть отдельные боксы для овощей и мяса. Также должен быть набор посуды: различные разделочные доски, различные ножи. На 4 квадратных метрах МАФов это сделать не реально", – пояснил он.

По словам Овчаренко, в Киеве есть определенное количество МАФов, которые имеют официальные разрешения, но только на услуги быстрого питания, "когда положили в микроволновку гамбургер и нагрели его".

"На изготовление еды в МАФах никаких разрешений быть не может. Но я не могу утверждать, что таких разрешений нет, потому что их мог кто-то выдать, нарушая требования и нормы", – отметил Овчаренко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве по состоянию на 1 августа после употребления шаурмы в 70 человек диагностировали острую кишечную инфекцию.