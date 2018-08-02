Беременна в 17: в Днепре девушка готовится родить тройню (фото)

17-летняя Виктория вскоре станет мамой тройняшек.

В перинатальном центре Днепра сейчас находится 17-летняя жительница Верхнеднепровска Виктория, которая вскоре станет мамой тройняшек.

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Об этом сообщили в Facebook-странице Верхнеднепровского района.

УЗИ показало, что на свет появятся три девочки. Отмечается, что в родном городе девушки рождение тройняшек – событие нечастое: последний раз такое было 50 лет назад.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в Одессе женщина родила двойню по дороге с пляжа.