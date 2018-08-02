Беременна в 17: в Днепре девушка готовится родить тройню (фото)

13:10, 02 августа 2018
Страна
471 0
Девушка ждет тройню / фото facebook.com/Verhndistrict

Читайте такжеВ Киеве во время родов умерла 35-летняя женщина (видео)

Об этом сообщили в Facebook-странице Верхнеднепровского района. 

УЗИ показало, что на свет появятся три девочки. Отмечается, что в родном городе девушки рождение тройняшек – событие нечастое: последний раз такое было 50 лет назад.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в Одессе женщина родила двойню по дороге с пляжа.

фото facebook.com/Verhndistrict

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#беременность#роды