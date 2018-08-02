Загрязнение воздуха в Киеве из-за жары: медики рассказали, что нужно делать

Медики рекомендуют гулять подальше от трасс и не забывать об обильном питье.

В связи с накоплением вредных примесей в приземном слое воздуха столицы медики советуют пока воздержаться от прогулок возле трасс и больше пить воды.

Об этом сообщил семейный врач поликлиники Святошинского района №1 Павел Смалько, передает LIGA.net.

"Гулять можно в парках, но далеко от дорог до 11:00 и после 16:00", - сказал врач.

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По его словам, нельзя забывать об обильном питье. "Взрослому необходимо минимум в сутки выпивать два литра воды, ребенку 10 лет 1-1,5 литра. При этом нужно следить за диурезом (мочиться несколько раз - Ред), почки должны работать", - уточнил он.

Медик предупредил, что после прогулок, когда на улице очень жарко, желательно не находиться в комнате или офисе, где из-за кондиционера отмечается резкий перепад температуры.

"Когда на улице под +40 градусов, нельзя ставить +20 градусов. Ребенку желательно быть в соседней комнате, не под кондиционером", - уточнил врач.

По сообщению Укргидрометцентра, до 3 августа в Киеве будут наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в воздухе.