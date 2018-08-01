Зайцева во время жуткого ДТП в Харькове находилась в состоянии наркотического опьянения - Минздрав

Это подтвердил Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Минздрава, суд приобщил заключение центра к материалам дела.

Водитель - участник дорожной аварии с шестью погибшими, произошедшей в Харькове в октябре 2017 года на улице Сумской, Елена Зайцева, во время ДТП находилась в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщила исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Зайцева, находившаяся за рулем авто, которое наехало на толпу людей на пешеходном переходе в Харькове, на время ДТП была в состоянии наркотического опьянения. Это подтвердил Центр психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения Украины. Суд приобщил заключение Центра к материалам дела", - отметила она.

По словам Супрун, Центр Минздрава подготовил такое заключение по обращению адвоката пострадавших.

"За три месяца рассмотрения дела в суде так и не удалось получить исчерпывающий ответ на вопрос - принимала ли Зайцева наркотики, когда села за руль и произошла авария. Врач-нарколог, которая осматривала Зайцеву после наезда на пешеходов и руководила отбором необходимых биологических образцов, исчезла. Врач-лаборант, анализировавший биологические образцы, в зале суда не смог дать однозначный ответ на вопрос о наличии наркотиков в организме Зайцевой. Впрочем, заключение Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя свидетельствует: Зайцева по состоянию на 18 октября 2017 года находилась в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих веществ", - написала Ульяна Супрун.

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Она отметила, что во всех спорных случаях в соответствии с Инструкцией, утвержденной совместным приказом МВД и Минздрава, необходимо обращаться в Центр.

«Надеюсь, все обстоятельства ДТП будут приняты во внимание и суд сделает справедливые выводы», - отметила Супрун.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение автомобиля «Лексус», управляемого 20-летней Еленой Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, проводившая освидетельствование Зайцевой после аварии, исчезла.