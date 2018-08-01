Супрун разрушила миф о популярной диете

Глютен абсолютно безвреден для большинства людей и хорошо усваивается организмом, отметила Супрун.

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун разрушила мифы вокруг одной из самых популярных диет - безглютеновой. Она предполагает полный отказ от продуктов с содержанием глютена или их замену на безглютеновые.

"Аргументы такие, что глютен якобы откладывается на стенках кишечника и ухудшает его работу, потому что не растворяется в воде. Или что на безглютеновой диете худеют. Или просто чувствуют себя лучше и здоровее", - рассказала Супрун на своей странице в Facebook.

Она пояснила, что глютен - запасной белок, он содержится в зернах злаков и всех производных продуктах, включая булочки, батоны и пиво. Также глютен добавляют в колбасные изделия, молочные продукты. Он придает этим продуктам густоты и вязкости, держит влагу и в некоторых случаях не дает засохнуть.

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"Глютен абсолютно безвреден для большинства людей и хорошо усваивается организмом. Если его купить отдельно и просто съесть, то это не повредит ровно ничем 99% из нас", - заверила и.о. министра здравоохранения.

Но есть 1% людей на планете, которым есть глютен действительно очень опасно, подчеркнула Супрун. Это связано с аутоиммунной болезнью, которая называется глютеновая энтеропатия, или целиакия. Когда люди с диагнозом целиакии едят глютен, их иммунная создает антитела, которые, в частности, повреждают стенки кишечника. Это нарушает всасывание питательных веществ организмом. Как следствие, человек недополучает жизненно необходимые элементы - железо, фолиевую кислоту, и тому подобное.

Диагностировать целиакию можно только анализом крови на антитела и биопсией. Если диагноз подтвердится, то только тогда можно "садиться" на безглютеновую диету. Во всех других случаях полностью отказываться от продуктов с глютеном и переходить на их безглютеновых двойников не только не стоит, но и вредно, утверждает и.о. главы Минздрава.

Кроме того, добавила она, не существует обоснованных исследований, которые подтверждают, что безглютеновые продукты являются полезными или же помогают потерять вес людям без целиакии.

Как сообщал УНИАН, и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун считает средиземноморскую диету самой полезной и доступной.