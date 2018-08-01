Массовое отравление шаурмой в Киеве: число пострадавших резко возросло

Среди отравившихся шаурмой в столице есть беременные.

В киевские больницы уже госпитализировали более 30 человек с отравлением после употребления шаурмы. Среди пострадавших есть и беременные.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская.

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"По моей информации, уже более 30 человек госпитализированы, больные продолжают поступать, есть беременные женщины, клинически похоже на сальмонеллез", – написала медик.

По ее словам, сальмонеллез протекает достаточно тяжело, с температурой до 40 градусов, резкими болями в животе, рвотой.

31 июля сообщалось, что в Киеве пять человек отравились шаурмой, купленной возле метро "Дарница".