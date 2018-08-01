Массовое отравление шаурмой в Киеве: число пострадавших резко возросло

11:45, 01 августа 2018
Страна
353 1
Киевляне массово отравились шаурмой / фото facebook.com/ogolubovska

В киевские больницы уже госпитализировали более 30 человек с отравлением после употребления шаурмы. Среди пострадавших есть и беременные.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская.

Читайте такжеНа Черниговщине от отравления грибами умерла 55-летняя женщина

"По моей информации, уже более 30 человек госпитализированы, больные продолжают поступать, есть беременные женщины, клинически похоже на сальмонеллез", – написала медик.

По ее словам, сальмонеллез протекает достаточно тяжело, с температурой до 40 градусов, резкими болями в животе, рвотой. 

31 июля сообщалось, что в Киеве пять человек отравились шаурмой, купленной возле метро "Дарница".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#отравление