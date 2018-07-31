Умер известный харьковский ученый-анестезиолог

Оболенцевым впервые в Харькове в 1954 году был использован эндотрахеальный наркоз с применением миорелаксантов.

Умер бывший заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковского национального медицинского университета (ХНМУ), участник боевых действий во время Второй мировой войны Николай Оболенцев.

Оболенцев - выдающийся украинский ученый-анестезиолог. С его именем неразрывно связано развитие преподавания в ХНМУ анестезиологии и реаниматологии как дисциплины, передает Status quo.

Им впервые в Харькове в 1954 году был использован эндотрахеальный наркоз с применением миорелаксантов.

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В 1959 году по инициативе Оболенцева было получено разрешение ректората Харьковского мединститута (ХМИ) организовать проведение факультативных лекций по анестезиологии-реаниматологии для студентов VI курса лечебного факультета. В 1963 году на базе кафедры факультетской хирургии и анестезиолого-реанимационного отделения Хокли был создан доцентский курс по анестезиологии-реаниматологии во главе с доцентом Оболенцевым.

В июне 1974 г. на базе доцентского курса по анестезиологии была создана кафедра анестезиологии и реаниматологии ХМИ, которой в период 1977-1999 гг. заведовал Оболенцев.

Как сообщал УНИАН, харьковская журналистка и телеведущая Оксана Пилькина скончалась после продолжительной болезни.