В Одессе женщина родила двойню по дороге с пляжа

Нетривиальное событие произошло 30 июля днем на одесском побережье.

У беременной женщины, которая прогуливалась после отдыха на пляже "Отрада" в Одессе, неожиданно для нее и окружающих начались роды.

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Помощь роженице оказали прохожие и сотрудники муниципальной стражи, которые дежурили возле спуска с улицы Вице-адмирала Азарова, передает "Думская".

К моменту приезда "скорой" появился на свет первый ребенок. Вторым уже занялись медики.

По словам невольных акушеров, роды прошли успешно и без патологий.

Ранее репродуктологи заявили о рождении в Украине первого в мире ребенка после пронуклеарного переноса ядер - инновационного репродуктивного метода, который еще называют "ребенок от трех родителей".