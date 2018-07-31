В Одессе женщина родила двойню по дороге с пляжа
09:48, 31 июля 2018Страна
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Нетривиальное событие произошло 30 июля днем на одесском побережье.
Женщина родила двойню / фото pixabay.com
У беременной женщины, которая прогуливалась после отдыха на пляже "Отрада" в Одессе, неожиданно для нее и окружающих начались роды.
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Помощь роженице оказали прохожие и сотрудники муниципальной стражи, которые дежурили возле спуска с улицы Вице-адмирала Азарова, передает "Думская".
К моменту приезда "скорой" появился на свет первый ребенок. Вторым уже занялись медики.
По словам невольных акушеров, роды прошли успешно и без патологий.
Ранее репродуктологи заявили о рождении в Украине первого в мире ребенка после пронуклеарного переноса ядер - инновационного репродуктивного метода, который еще называют "ребенок от трех родителей".
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