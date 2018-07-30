В каждом 5-м детском оздоровительном учреждении выявили нарушения санитарных требований

С начала оздоровительной кампании проведено 10,5 тыс. обследований соблюдения требований санитарного законодательства в таких заведениях.

Нарушение требований санитарного законодательства установлено в каждом пятом заведении оздоровления и отдыха детей.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"С начала оздоровительной кампании должностные лица терорганов Госпродпотребслужбы приняли участие в 10,5 тыс. обследований соблюдения требований санитарного законодательства в учреждениях оздоровления и отдыха детей. Нарушение требований санитарного законодательства установлено в каждом пятом заведении - 2283 (22%), что больше, чем в 2017 году (17,6%)", - говорится в сообщении.

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Нарушения, установленные в ходе обследований заведений, касались несоответствия питьевой воды требованиям санитарных правил по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отсутствия согласованного примерного меню и поставщиков продуктов питания, непроведения дезинфекционных мероприятий, незавершения ремонтных работ, ненадлежащего состояния или количества холодильного и технологического оборудования пищеблоков, несвоевременного прохождения периодических профилактических медицинских осмотров работников и допуска к работе без прохождения медосмотров.

Также был установлен недостаточный контроль за организацией питания детей, в том числе: несоблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов на пищеблоках, нарушение поточности производственных процессов, нарушение технологии приготовления готовых блюд, использование запрещенных в оздоровительных заведениях пищевых продуктов, нарушение организации питьевого режима, несоблюдение двухнедельного перспективного меню, нарушение правил хранения пищевых продуктов и суточных проб, отсутствие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов, использование пластмассовой посуды многоразового использования, регистрировалось недостаточное количество посуды, моющих и дезинфицирующих средств и др.