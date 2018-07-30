Клещевой боррелиоз, также известный как болезнь Лайма, медики называют «бомбой замедленного действия», которая способна полностью разрушить здоровье человека.

В Ужгороде резко возросла заболеваемость клещевым боррелиозом, который также известный как болезнь Лайма.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Областного центра здоровья Закарпатской области со ссылкой на энтомолога Ужгородского горрайонного филиала ГУ «Закарпатский лабораторный Центр Минздрава Украины» Татьяна Бровди.

По данным Бровди, в Ужгороде за последний месяц увеличилось количество случаев укусов зараженными клещами, которые вызывают болезнь Лайма. Чаще всего заболевают люди, которые живут возле леса, дачники, грибники и собиратели ягод, любители пикников.

«Если в течение всего 2017 года в Ужгороде зафиксировано всего девять случаев боррелиоза, а за первые шесть месяцев этого года шесть случаев, то только за три недели июля 17», - уточнила энтомолог.

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Она также добавила, что болезнь Лайма является одной из наиболее стремительно растущих в мире инфекций, и её долгосрочное влияние на здоровье может быть непредсказуемым. «Это заболевание может вредно повлиять на нервную систему, кожу, сердце, опорно-двигательный аппарат. Медики называют боррелиоз «бомбой замедленного действия», которая способна полностью разрушить здоровье человека. «К сожалению, после укусов клещей не все обращаются к врачам за помощью», - сообщила Бровди.

По ее словам, первым проявлением болезни Лайма является покраснение на месте присасывания клеща, головная боль, ломота во всем теле и вялость. Если не провести лечение на ранней стадии, болезнь может привести к поражению различных органов: кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой системы, а также к инвалидности. Риск заражения зависит от продолжительности присасывания клеща: в течение суток вероятность инфицирования довольно мала, а в конце третьих суток приближается к 100%.

В пресс-центре также добавили, что в Украине ежегодно с укусами клещей в учреждения здравоохранения обращаются в среднем около 20 тысяч человек.