Психотерапевт рассказала, на какой возраст приходится пик сексуальной активности женщины
15:34, 30 июля 2018Страна
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Самая сексуальная женщина - в возрасте от 28 до 32 лет, заявила психотерапевт.
Пик сексуальной активности женщины начинается с 28 лет / фото pixabay.com
Столичный сексолог, психотерапевт Елена Голоцван рассказала, что пик сексуальной активности женщины приходится на 28-32 года.
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"В этом возрасте женщина (28-32 года - Ред.) знает свои предпочтения. Понимает, чего хочет. У мужчин активность падает после 30 лет. Потому что начинают половую жизнь раньше, злоупотребляют спиртным, курят", - заявила она в комментарии Gazeta.ua.
Также психолог отметила, что половая активность спадает у пар, готовящихся стать родителями. Женщина больше внимания уделяет ребенку — забывает о муже.
Ранее эксперты рассказали, что накануне секса необходимо отказаться от брокколи, картофеля фри, ментола, сладостей и энергетических напитков.
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