Психотерапевт рассказала, на какой возраст приходится пик сексуальной активности женщины

15:34, 30 июля 2018
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Пик сексуальной активности женщины начинается с 28 лет / фото pixabay.com

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"В этом возрасте женщина (28-32 года - Ред.) знает свои предпочтения. Понимает, чего хочет. У мужчин активность падает после 30 лет. Потому что начинают половую жизнь раньше, злоупотребляют спиртным, курят", - заявила она в комментарии Gazeta.ua.

Также психолог отметила, что половая активность спадает у пар, готовящихся стать родителями. Женщина больше внимания уделяет ребенку — забывает о муже.

Ранее эксперты рассказали, что накануне секса необходимо отказаться от брокколи, картофеля фри, ментола, сладостей и энергетических напитков.

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Теги: #секс#женщина