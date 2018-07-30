Психотерапевт рассказала, на какой возраст приходится пик сексуальной активности женщины

Самая сексуальная женщина - в возрасте от 28 до 32 лет, заявила психотерапевт.

Столичный сексолог, психотерапевт Елена Голоцван рассказала, что пик сексуальной активности женщины приходится на 28-32 года.

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"В этом возрасте женщина (28-32 года - Ред.) знает свои предпочтения. Понимает, чего хочет. У мужчин активность падает после 30 лет. Потому что начинают половую жизнь раньше, злоупотребляют спиртным, курят", - заявила она в комментарии Gazeta.ua.

Также психолог отметила, что половая активность спадает у пар, готовящихся стать родителями. Женщина больше внимания уделяет ребенку — забывает о муже.

Ранее эксперты рассказали, что накануне секса необходимо отказаться от брокколи, картофеля фри, ментола, сладостей и энергетических напитков.