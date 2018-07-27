Ели вяленую рыбу: в Киеве двое людей попали в больницу с ботулизмом
12:42, 27 июля 2018Страна
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Оба употребляли вяленую рыбу, выловленную самостоятельно.
Медики советуют отказаться от опасных продуктов в жару / фото УНИАН
В столице продолжают фиксировать новые случаи заболевания ботулизмом.
Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.
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"В инфекционном отделении Александровской клинической больницы находятся двое пациентов с этим инфекционным заболеванием", - рассказала она.
Оба употребляли рыбу, выловленную самостоятельно и вяленую. Отмечается, что нужно отказаться от употребления опасных продуктов - рыбы (соленой, вяленой и копченой), домашней консервации (особенно овощей и грибов), ветчины, колбасы.
Как сообщал Минздрав, с начала 2018 года по состоянию на 5 июля в Украине зарегистрированы 60 пострадавших от ботулизма, 4 из которых умерли.
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