Ели вяленую рыбу: в Киеве двое людей попали в больницу с ботулизмом

Оба употребляли вяленую рыбу, выловленную самостоятельно.

В столице продолжают фиксировать новые случаи заболевания ботулизмом.

Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, сообщает пресс-служба КГГА.

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"В инфекционном отделении Александровской клинической больницы находятся двое пациентов с этим инфекционным заболеванием", - рассказала она.

Оба употребляли рыбу, выловленную самостоятельно и вяленую. Отмечается, что нужно отказаться от употребления опасных продуктов - рыбы (соленой, вяленой и копченой), домашней консервации (особенно овощей и грибов), ветчины, колбасы.

Как сообщал Минздрав, с начала 2018 года по состоянию на 5 июля в Украине зарегистрированы 60 пострадавших от ботулизма, 4 из которых умерли.