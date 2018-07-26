В доме уволенного ректора медуниверситета имени Богомольца проводят обыски

Также следователи работают в самом институте Богомольца.

Сегодня, 26 июля, в доме уволенного ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерины Амосовой проводят обыски.

Также обыски проходят в помещениях университета, в частности проректора Александра Никитюка, передает ТСН.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Минздрав отстранил Амосову от должности ректора вуза в связи с тем, что она не смогла обеспечить сдачи экзамена "Шаг" студентами, которые учатся на стоматологов.

В связи со срывом 20 февраля в НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Шаг 1. Стоматология" для более 200 студентов 3-го курса стоматологического факультета, Минздрав Украины создал комиссию для проверки всех обстоятельств дела.

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26 февраля студенты и трудовой коллектив вуза объявили бессрочную забастовку. В университете обвиняли Минздрав во вмешательстве в самоуправление вуза и незаконном отстранении ректора. 28 февраля Амосова призвала прекратить забастовку и возобновить учебный процесс. Вскоре после этого появилось видеообращение участников, где было объявлено о прекращении забастовки. Они заявили, что "их услышали".

В начале марта Окружной админсуд Киева восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета, позже Минздрав подал апелляцию на это решение.

30 марта комиссия Минздрава признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала расторгнуть с ней контракт. 16 апреля Амосова была уволена с занимаемой должности.

23 апреля Минздрав объявил конкурс на замещение должности ректора НМУ.

Вместе с тем на сайте вуза появилась скан-копия решения Печерского суда Киева от 23 апреля. Постановлением суда удовлетворен иск Амосовой и признано незаконным ее увольнение с должности ректора НМУ. Также суд запретил Минздраву проводить конкурс на должность ректора вуза.