Раздевали и угрожали ножом: в оккупированном Крыму школьники жестоко издевались над ровесником (видео)

Школьники из Гвардейского издевались над подростком, сняли все на видео и выложили ролик в интернет.

11-летний мальчик, проживающий в поселке Гвардейское в оккупированном Крыму, подвергся издевательствам со стороны ровесников.

Избиения они сняли на камеру мобильного и выложили в интернет, сообщает "Первый Крымский".

По словам мамы пострадавшего, несколько школьников постоянно издевались над ребенком в заброшенном корпусе детсада. 11-летнего мальчика раздевали, привязывали, били и обзывали. Он плакал, умолял отпустить его, но обидчики лишь смеялись в ответ и переходили к еще более жестким мерам – доставали нож и угрожали увечьями.

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Подростки смеялись, ругались и унижали мальчика. Ребенок терпел, дома вел себя как обычно и ничего не рассказывал родителям. Изменений в поведении не было.

Но незнакомый человек прислал маме мальчика ссылку на видео в социальной сети. Открыв ее, женщина была шокирована.

"Первая мысль – устроить самосуд. Но победил здравый смысл, родители обратились в полицию и Следственный комитет. Женщина хочет защитить других детей. Идет следствие, сейчас с мальчиком работает психолог. Ему стыдно вспоминать о случившемся", - говорится в сюжете.

Мальчику нужна длительная реабилитация. Чем она закончится, к сожалению, неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в городе Коростень Житомирской области полиция расследует обстоятельства жестокого избиения школьниками восьмиклассника одной из школ города.