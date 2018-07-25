Магнитные бури в августе: даты метеоударов в последний месяц лета

На 17 августа придется пик метеоудара.

Последний летний месяц будет "богат" магнитными бурями. Наиболее серьезные ожидаются 16-17 августа.

Когда магнитные бури ожидаются в августе

10 августа - слабая магнитная буря;

12-13 августа - возмущения малой силы;

16-17 числа - наиболее серьезные магнитные бури: возможны проблемы со здоровьем, сбои в работе трансляций и мобильной связи;

29 августа - средняя по мощности буря.

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, на 17 августа придется пик метеоудара:

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Полность избежать влияния магнитной бури, особенно метеозависимым людям, невозможно. Однако есть советы, которые помогут минимизировать воздействие метеоудара:

• в дни меоудара лучше воздержаться от физических нагрузок;

• постарайтесь исключить алкоголь и никотин;

• обеспечте себе полноценный здоровый сон;

• пейте больше жидкости;

• кофе лучше заменить на зеленый чай, который богат антиоксидантами;

• не употребляйте тяжелую пищу;

• при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;

• метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства "экстренного реагирования", одобренные врачом.