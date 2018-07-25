Магнитные бури в августе: даты метеоударов в последний месяц лета
Последний летний месяц будет "богат" магнитными бурями. Наиболее серьезные ожидаются 16-17 августа.
Когда магнитные бури ожидаются в августе
10 августа - слабая магнитная буря;
12-13 августа - возмущения малой силы;
16-17 числа - наиболее серьезные магнитные бури: возможны проблемы со здоровьем, сбои в работе трансляций и мобильной связи;
29 августа - средняя по мощности буря.
Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, на 17 августа придется пик метеоудара:
Как защититься от воздействия магнитных бурь
Полность избежать влияния магнитной бури, особенно метеозависимым людям, невозможно. Однако есть советы, которые помогут минимизировать воздействие метеоудара:
• в дни меоудара лучше воздержаться от физических нагрузок;
• постарайтесь исключить алкоголь и никотин;
• обеспечте себе полноценный здоровый сон;
• пейте больше жидкости;
• кофе лучше заменить на зеленый чай, который богат антиоксидантами;
• не употребляйте тяжелую пищу;
• при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;
• метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства "экстренного реагирования", одобренные врачом.