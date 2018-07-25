В Украине хотят сократить количество аптек, а лекарства продавать только по рецепту

Авторы документа считают, что сегодня аптечные сети повышают цены на лекарства, пользуясь своим доминирующим положением на рынке.

Количество аптек в Украине может резко сократиться, а лекарства будут продавать только по рецепту.

В частности, это следует из проекта правок в Закон "О лекарственных средствах", который нардепы зарегистрировали в Верховной Раде, передает "Обозреватель".

Авторами законопроекта выступили от "Самопомочи" Ирина Сисоенко, от "Батьківщини" Александра Кужень, от БПП Ирина Геращенко, внефракционный Олег Мусий и другие.

Согласно предлагаемым нормам, лекарства позволят продавать только в аптеках и аптечных пунктах, которые можно будет открывать не ближе полукилометра друг от друга.

Также в случае принятия закона упразднят аптечные сети: отдельным предпринимателям разрешат держать одну единственную аптеку, а компаниям — не более четырех и только в рамках одной области.

Всего восемь аптек дадут открыть фирмам только в том случае, если они занимаются производством лекарств. При этом учредителей у фирмы-аптеки должно быть не менее трех, и у них не должно быть других аптек.

Если же предприниматель захочет открыть свою аптеку, он должен иметь образование магистра по специальности "Фармация", а продавать таблетки можно будет только дипломированным провизорам.

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Сами авторы документа считают, что сегодня аптечные сети повышают цены на лекарства, пользуясь своим доминирующим положением на рынке.

Некоторые из требований не применяются к юридическим лицам, единственным учредителем (участником) которых является орган государственной власти или орган местного самоуправления, непосредственно осуществляющих хозяйственную деятельность по розничной торговле лекарственными средствами.

В частности, это касается образовательных требований к участникам (акционерам) юридических лиц.

В законопроекте также определены требования к индивидуализации субъектов розничной торговли лекарственными средствами и мест осуществления ими деятельности.

Законопроект не предусматривает отмену или ограничение действующих лицензий на осуществление розничной торговли лекарственными средствами. Он применяется к отношениям, возникшим после вступления его в силу.

Переходными положениями законопроекта предусматривается соответствующий период для приведения деятельности действующих субъектов розничной торговли лекарственными средствами в соответствии с его положениями.