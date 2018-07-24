Массовое отравление в лагере на Донетчине: носителями дизентерии оказались двое работников кухни

У 67 госпитализированных из лагеря «Орленок» подтвержден диагноз «дизентерия».

осителями дизентерии в лагере «Орленок» в Донецкой области, где произошло массовое заболевание детей, оказались двое работников кухни.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

Согласно уточненным данным, всего заболели 94 человека: 79 детей в возрасте до 17 лет, 10 детей в возрасте от 17 до 18 лет, 5 взрослых.

Дизентерию подтвердили у 67 больных: 57 детей в возрасте до 17 лет, семь детей в возрасте от 17 до 18 лет, а также у двух взрослых.

Эти двое оказались носителями инфекции.

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«Цитирую областного эпидемиолога: «У одного из сотрудников кухни был понос, он обращался к врачу, но продолжал работать на кухне. Второй просто был носителем вируса, симптомов болезни у него не было», - добавила омбудсмен.

По ее данным, у других детей также найдены инфекции, проводятся развернутые анализы, результаты ожидаются завтра.

Как сообщал УНИАН, вечером 16 июля в лагере «Орленок» в Донецкой области произошло массовое отравление детей.

По факту отравления детей было начато уголовное производство по части 1 статьи 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Деятельность учреждения «Орленок» прекращено.