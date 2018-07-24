Супрун рассказала украинцам, стоит ли спать днем и как долго

Для большинства людей дневной сон полезен. Такая практика достаточно распространена в других странах.

Однако ученые отмечают, что дневной сон оказывает положительный эффект на наш организм при нескольких условиях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. По ее словам, сон днем помогает восстановить концентрацию внимания, производительность и способность фокусироваться на работе.

Кроме того, дремота работает как антидепрессант, улучшает настроение и в целом может дать заряд энергии как после полноценного ночного сна.

Читайте такжеСупрун предупредила об опасности частого использования смартфонов

"Впрочем, важно, чтобы такой отдых не был очень длительным - не дольше одного часа. Наиболее оптимальная и полезная продолжительность дрема составляет около 20-30 минут. Кроме того, применять сон как отдых в течение дня лучше в случае, если ночью вы спите полноценно", - объясняет Супрун.

И.о. главы Минздрава отмечает, если у вас есть нарушения сна в ночное время, ваш организм компенсирует это длительным дневным сном. А это может быть вредным для здоровья и негативно влиять на вашу производительность.

Кроме того, длительная дремота посреди дня может нарушить внутренние часы организма, вызвав своеобразный "сбой". Тогда может нарушиться режим дня, что может стать причиной появления неконтролируемого чувства голода, нарушения сна и недостатка энергии.

"Постоянное чувство усталости и сонливости может быть индикатором наличия проблем со здоровьем. Желание вздремнуть может вызываться стрессом, бессонницей, апноэ (одышкой) во сне. Кроме того, некоторые исследования связывают постоянную усталость и сонливость днем с риском появления диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и увеличением риска смертности от всех причин", - добавила Супрун.