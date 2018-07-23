С самого утра: магнитная буря обрушится на Землю

13:52, 23 июля 2018
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Во вторник, 24 июля, ожидается магнитная буря / фото atn.ua

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Об этом свидетельствуют данные рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Отмечается, что буря начнется примерно в 6:00 по Киеву. Магнитное поле будет оставаться возбужденным до полудня.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Полность избежать влияния магнитной бури, особенно метеозависимым людям, невозможно. Однако есть советы, которые помогут минимизировать воздействие метеоудара:

• в дни меоудара лучше воздержаться от физических нагрузок;

• постарайтесь исключить алкоголь и никотин;

• обеспечте себе полноценный здоровый сон;

• пейте больше жидкости;

• кофе лучше заменить на зеленый чай, который богат антиоксидантами;

• не употребляйте тяжелую пищу;

• при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;

• метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства "экстренного реагирования", одобренные врачом.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Землю накрыла магнитная буря, продолжавшаяся несколько дней.

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Теги: #Земля#магнитная буря