Рак в Украине: Супрун объяснила, как часто мужчинам и женщинам нужно проходить обследование

Также Супрун советует независимо от возраста и состояния здоровья – если заметили какие-то изменения – сразу обратитесь к своему семейному врачу или терапевту.

Большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях. Например, рак молочной железы на I стадии излечим в 95% женщин.

Похожая ситуация и со здоровьем мужчин: в 21% случаев рак простаты выявляют уже на метастатических стадиях, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

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Она рассказала, какие обследования и в каком возрасте следует проходить женщинам:

- 20-29 лет: клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год; цитологическую диагностику (ПАП-тест) на рак шейки матки с 21 года, 1 раз в 3 года.

- 30-39 лет: клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год; цитологическую диагностику (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) – 1 раз в 5 лет.

- 40-49 лет: клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год; маммография – 1 раз в 2 года; цитологическую диагностику (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) – 1 раз в 5 лет.

- с 50 лет: клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год; маммография – 1 раз в 2 года; колоноскопию – 1 раз в 5 лет.

- после 60 лет другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.

Также Супрун объяснила, какие обследования и в каком возрасте следует проходить мужчинам:

- 40-49 лет: осмотр у уролога – 1 раз в год. После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген);

- с 50 лет: осмотр у уролога – 1 раз в год. После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген); колоноскопию – 1 раз в 5 лет.

- после 60 лет другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.