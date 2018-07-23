В Одессе в детсаду произошло массовое отравление: в соцсетях пишут о 50 пострадавших

В социальных сетях появилась информация об отравлении около 50 детей.

В Одессе полиция сегодня начала проверку по факту массового отравления детей в детском саду №135, расположенного на улице Черняховского.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, речь об учреждении, расположенном в Приморском районе города.

Проверка начата в связи с появившейся информацией в социальных сетях об отравлении около 50 детей.

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«С целью всесторонней и объективной проверки указанной информации сведения зарегистрированы в установленном законом порядке», - сообщили в главке.

Как сообщила начальник департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич, сегодня учреждение было закрыто. В настоящее время в нем работают сотрудники всех соответствующих служб, проводится санитарная обработка.

«В пятницу после обеда дети почувствовали себя нехорошо – у них болели животы. Всего с такими симптомами у нас 16 детей. Один ребенок в инфекционной больнице с подозрением на ротавирусную инфекцию, но пока нет результатов анализов, точного ответа мы дать не можем», — заявила Буйневич.

Со слов родителей, у детей в пятницу наблюдалась рвота, диарея и т. д.