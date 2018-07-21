Супрун дал советы украинским родителям, как уберечь ребенка от стресса

Она отметила, что, например, неожиданные визиты в больницу могут насторожить ребенка, поэтому советует рассказать ему заранее о визите к врачу.

Лучший способ уберечь ребенка от стресса - научить его преодолевать негативные эмоции.

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Об этом написала на странице в соцсети и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. «Бывает трудно уберечь ребенка от необычных или стрессовых ситуаций. Поэтому лучший способ помочь - научить ребенка как пережить стресс и негативные эмоции. Такой стрессовой ситуацией может стать посещение больницы. Необычное место, незнакомые люди и вещи могут вызвать негативные эмоции, иногда даже страх. В этом случае роль родителей чрезвычайно важна, ведь именно в эти моменты дети нуждаются в заботе и поддержке», - написала она, добавив несколько советов.

1. Предупреждайте о визите к врачу. "Неожиданные визиты в больницу могут насторожить ребенка. Поэтому расскажите заранее, что вы собираетесь к врачу и с какой целью", - советует Супрун.

2. В больнице детям нужно все объяснять. "Они должны понимать, где находятся и что происходит. Объясняйте им, что делает врач, по возможности, рассказывайте что-нибудь приятное, чтобы отвлечь от процедур. Расскажите, когда и при каких условиях вернетесь домой. Всегда честно расскажите ребенку, что его ждет в поликлинике или больнице", - написала она.

3. Воспитывайте базовое доверие к врачу. "Мы с детства помним, как часто страшно и неприятно было лечиться. Чтобы предотвратить негативные эмоции, стоит наладить доверительные отношения с врачом, лучше всего иметь постоянного врача, с которым ребенок знаком", - говорит Супрун.

4. Используйте положительные стимулы. "Например, пообещайте, что потом вы сделаете вместе что-то приятное. Вместо упреков или угроз используйте слова ободрения и поддержки. Если ребенок переживает, можно также взять с собой его любимую игрушку или книгу. Помните, положительные эмоции способствуют выздоровлению", - объясняет Супрун.

5. Позаботьтесь о себе. "Пребывание в больнице не всегда спокойный опыт и для родителей из-за переживаний и чрезмерное количество эмоций. Ваша усталость и плохое настроение могут передаваться ребенку. Поэтому не забывайте заботиться и о себе, ведь если вы покажете страх или другие негативные эмоции - дети могут чувствовать так же. Спокойные и позитивно настроенные родители передают такое настроение и своим детям", - отмечает она.