Хирургия сердца: как меняется жизнь после операции

Двум героям этой публикации уже рекомендовали становиться в очередь на трансплантацию, но хирургия сердца помогла им вернуться к активной жизни: путешествовать, ходить в спортзал и бассейн и даже покорять горы.

Операция на сердце не ради операции, а чтобы максимально улучшить качество жизни – вот главная задача современной кардиохирургии. Справляется ли с ней украинская хирургия сердца и что нужно, чтобы лечение заканчивалось действительно впечатляющим результатом? Обсуждаем вместе с ведущим отечественным кардиохирургом, руководителем Центра кардиохирургической помощи «Добробут» Александром Бабляком, кардиологом Екатериной Ревенко и пациентами, прооперированными в клинике.

Операция на сердце дает максимальный эффект примерно через полгода

Но для многих пациентов это долгожданное время наступает еще раньше. 43-летний Вадим Бескоровайный из Одессы, капитан дальнего плавания, уже через три месяца после операции успешно прошел тщательную медкомиссию и был допущен к работе в море. «Операция на сердце была 1 августа, сегодня 14 декабря, и я пишу этот пост, уже находясь в рейсе, – из японского порта Йокогама», – написал на интернет-форуме капитан, которому выполнили одно из самых сложных кардиохирургических вмешательств: пластику митрального клапана.

Настолько быстрое восстановление стало возможным во многом благодаря тому, что в клинике «Добробут» большинство операций на сердце, в том числе и на митральном клапане, делают уже миниинвазивным способом – через небольшой разрез между ребрами. «Это существенно сокращает реабилитационный период, поскольку во время миниинвазивного вмешательства организм пациента подвергается на порядок меньшему стрессу. Важную роль играет и психологический комфорт – в случае, когда проводится миниинвазивная операция на сердце, пациенты переживают меньше негативных эмоций, они больше настроены на активное и быстрое восстановление», – объясняет кардиохирург Александр Бабляк.

К слову, по возвращении из рейса Вадим отправился кататься на лыжах – и прекрасно чувствовал себя во время активного отдыха!

Бассейн и спортзал, хотя еще полгода назад шла речь о пересадке сердца

Еще более впечатляющий результат дала хирургия сердца 34-летнего Александра Турзина из Запорожья. Мужчина, у которого не функционировала большая половина сердца и которому уже рекомендовали становиться в очередь на трансплантацию, после перенесенных в марте двух сложных операций плавает в бассейне, регулярно ходит в спортзал заниматься на велотренажере и играет с сыном в баскетбол. Хотя перед операцией Александр уже не вставал из постели.

Выписывая пациента из стационара, врачи предупредили, что первые полгода – пока сердце не адаптируется к новым условиям и не отыщет резервы для улучшения своей работы – могут быть непростыми. Но Саша говорит, что ощутимый эффект от операции почувствовал уже примерно через три месяца. А сейчас, спустя четыре месяца, оценивает свое состояние на 9 баллов по 10-бальной шкале. До операции эта цифра не дотягивала и до «1».

Врачи объясняют столь стремительный прогресс во многом грамотным и ответственным подходом Александра к восстановлению. «В отличие от многих пациентов, которые после кардиохирургического вмешательства, несмотря на рекомендации врачей, избегают физических нагрузок, Саша занялся и плаванием (очень эффективно для всех, кто перенес операцию на сердце), и тренировками на велосипеде. Правильно подобранная и – очень важно! – регулярная физическая активность – как во время тренировок, так и в повседневной жизни, в привычных вещах – одно из главных условий успешной реабилитации, когда речь о хирургии сердца», – говорит кардиолог Центра кардиохирургии «Добробут» Екатерина Ревенко.

«Совершенно другой эмоциональный фон! Жизнь заиграла красками»

В 20 лет 41-летняя киевлянка Ксения Дроботун уже задыхалась даже во время ходьбы, а в 40 ее жизнь превратилась в мучение: был поражен митральный клапан, случались приступы мерцательной аритмии, а сосуды сердца забились атеросклеротическими бляшками. При этом женщину не брались оперировать ни в одном кардиохирургическом учреждении страны, посоветовав становиться в очередь на трансплантацию. «Отчаяние, страх, депрессия», – так Ксения описывает свое состояние в те дни.

Спасти тяжелую пациентку взялись кардиохирурги клиники «Добробут». Многокомпонентная операция – а Ксении сделали протезирование митрального клапана, пластику трехстворчатого клапана и левого предсердия, аортокоронарное шунтирование – продолжалась восемь часов. И эти часы перевернули жизнь киевлянки.

Через полгода женщина вспоминала все, что происходило с ней до операции, как страшный сон. У нее уже были силы, а главное – желание путешествовать вместе с семьей, кататься на квадроцикле по Карпатам и проходить сложные даже для абсолютно здорового человека испытания в веревочных парках. «Моя жизнь изменилась до неузнаваемости!» – говорит сегодня Ксения.

«В Космос, конечно, нельзя, а вот в баню – пожалуйста!»

Так шутит 73-летний Владимир Иванович Зинченко из Киевской области. «Операция на сердце, а девять месяцев назад мне сделали многососудистое коронарное шунтирование миниинвазивным способом, омолодила мой организм, – говорит мужчина. – Причем это доказано исследованиями, а не просто мои ощущения. Уже через четыре месяца после операции я прошел все контрольные тесты в клинике с показателями 60-летнего мужчины. Получается минус 13 лет! Согласитесь, неплохо в моем возрасте!»

Как и большинство пациентов кардиохирургов, Владимира Ивановича интересовало в первую очередь то, когда он сможет вернуться к привычному образу жизни. Но в этом вопросе, как говорят в кардиохирургии «Добробут», скрыта одна из главных ошибок: нужно стремиться не к скорейшему возвращению к привычной жизни, а к новому здоровому образу жизни. «Пациенты должны осознать, что привычный образ жизни как раз и привел их к нам. Чтобы этого больше не повторилось, а операция на сердце принесла тот результат, на который человек рассчитывает, он должен переосмыслить свой подход к жизни, правильно расставить приоритеты и, разумеется, трудиться ради своего здоровья. Без усилий сохранить новое качество жизни не получится, даже если операция на сердце прошла блестяще», – напоминает Александр Бабляк.