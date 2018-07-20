Супрун разрушила мифы об опасной болезни взрослых

Сосуды, транспортируя кровь, выдерживают давление ежедневно. Обычно они прекрасно с этим справляются, однако когда что-то идет не так и давление повышается и долго держится на высоком уровне, человек может начать болеть опасной болезнью - артериальной гипертензией.

В Украине у каждого третьего взрослого повышенное артериальное давление. Из-за этого возрастает риск развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности.

Чтобы защитить себя и близких, исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун вместе с врачом-кардиологом собрали наиболее распространенные мифы об артериальной гипертензии.

1. Артериальная гипертензия - это наследственная болезнь. Если болели родители, то мне этого не избежать.

"Наследственность играет большую роль в развитии артериальной гипертензии. Однако это не означает 100% вероятности развития заболевания", - подчеркнула Супрун на своей странице в Facebook.

2. Артериальной гипертензией болеют люди старшего возраста, поэтому молодым не стоит беспокоиться.

"Болезнь может поражать не только взрослых разного возраста, но даже детей... Кроме того, часто болезнь может долго оставаться не выявленной, ибо большинство людей не обращают внимания на эту проблему в молодом возрасте", - отметила и.о. главы Минздрава.

3. Лекарства нужно принимать только тогда, когда плохо.

"Постоянный прием лекарств должен нормализовывать давление. Для этого нужно регулярно принимать назначенные врачом препараты, которые помогут достигать вашего целевого давления", - добавила Супрун.

Она рассказала, что по программе "Доступные лекарства" можно получить нужные лекарства бесплатно или доплатив небольшую разницу.

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4. Не существует понятия "рабочего" давления

"Некоторые люди называют высокое давление своим нормальным состоянием, поскольку они не имеют никаких жалоб и негативных чувств при этом. Это не означает, что лечиться не нужно", - пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения.

5. Для лечения достаточно "прокапаться" 1-2 раза в год.

Научных обоснований эффективности метода внутривенного вливания не существует.

Отмечается, что для взрослого здорового человека средние показатели артериального давления - 120/80 мм.рт.ст. Однако в зависимости от возраста, образа жизни, жизненных обстоятельств и других индивидуальных факторов эта цифра может колебаться между 90/60 и 130/80.

"По последним рекомендациям Американской ассоциации сердца (AHA), давление, которое долго выше 130/80, свидетельствует о первой стадии гипертензии. В таких случаях обязательно нужно обращаться к врачу", - подытожила Супрун.