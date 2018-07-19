Массовое отравление в детском лагере на Донетчине: у детей диагностировали дизентерию (видео)

В общем с 16 июля заболели 94 детей и взрослых, которые находились в детском учреждении «Орленок».

У 18 из 94 заболевших в детском лагере «Орленок» в Донецкой области подтвержден диагноз «острая дизентерия Зонне».

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, сегодня Донецкий областной лабораторный центр Минздрава установил причину вспышки острой кишечной инфекции в детском лагере «Орленок», случившейся 16-17 июля.

У 18 из 94 больных подтвержден диагноз «острая дизентерия Зонне», возбудителями которой являются шигеллы дизентерии Зонне (Shigella sonnei).

Больные находятся под постоянным контролем и получают необходимое лечение, в настоящее время их состояние удовлетворительное.

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В ходе комплексного санитарно-эпидемического расследования были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.

Напоминается, что деятельность заведения «Орленок» прекращена.

Как сообщал УНИАН, вечером 16 июня в лагере «Орленок» в Донецкой области произошло массовое отравление детей. По состоянию на 18 июля из заведения были госпитализированы 84 человека, в том числе 68 детей.

По факту отравления детей было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

На сегодняшний день в больнице остаются 78 детей, которые были госпитализированы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» из лагеря «Орленок».