Омбудсмен после посещения лагеря на Донетчине открыла дело из-за массового отравления детей

На сегодня в больнице остаются 78 детей, которые были госпитализированы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» из лагеря «Орленок».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова открывает производство по поводу массового отравления детей в лагере «Орленок» в Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сегодня Денисова после заседания комиссии в Донецкой ОГА, посвященного массовому отравлению детей в лагере «Орленок» (Лиманский район, Донецкая область), посетила сам лагерь.

Пообщавшись с сотрудниками лагеря, Денисова выяснила, что администрация не реагировала на первые жалобы детей на плохое самочувствие.

«Врач подозревала, что у детей какая-то серьезная инфекция, но сознательно сделала запись в журнале, что в детей проявления ОРЗ. Вместо того, чтобы срочно обращаться в санэпидемиологическую службу, они с директором решили подождать до утра», - отметила уполномоченный.

Денисова отметила, что сейчас проводятся необходимые медицинские исследования, их результаты должны быть известны завтра. Но, по словам некоторых врачей, дети больны сальмонеллезом или дизентерией.

Омбудсмен сообщила, что лагерь закрыт. Пищеблок заведения в ужасном состоянии, в маленьких комнатах - по 12 коек, в которых «ужасные подушки и одеяла».

Также сегодня Денисова посетила лагерь «Ястребок», которым владеет тот же собственник, что и лагерем «Орленок». По словам омбудсмена, ситуация в лагере «Ястребок» лучше, чем в «Орленке», но и здесь наблюдается халатность руководства.

Врачом не указаны даты посещения детьми медпункта, отсутствуют пробы на продуктах питания, пищеблок в ненадлежащем состоянии. Кроме того, в одном корпусе проживают и девочки, и мальчики. У них один туалет на всех. Девушки и парни-вожатые также живут в одной комнате.

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«Я предложила директору лагеря сделать отдельные корпуса для мальчиков и девочек, отдельные комнаты для вожатых. Все рекомендации и замечания я еще направлю руководству лагеря в письменном виде. Кроме того, мой представитель в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский будет на месте следить, исправит ли руководство все недостатки, и как в лагерях будут соблюдать права ребенка», - отметила уполномоченный.

Все действия государственных органов, причастных к расследованию массового заболевания детей в лагере «Орленок», находятся на контроле уполномоченного.

Также Денисова направила обращение председателю Донецкой ОГА и и.о. министра здравоохранения Украины с просьбой немедленно проверить причины, которые привели к отравлению детей.

Кроме того, Денисова будет проводить собственное расследование по поводу несвоевременного реагирования администрации лагеря «Орленок» на вспышку болезни среди детей.

Как сообщал УНИАН, вечером 16 июня в лагере «Орленок» в Донецкой области произошло массовое отравление детей. По состоянию на 18 июля из заведения были госпитализированы 84 человека, в том числе 68 детей.

По факту отравления детей было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

На сегодняшний день в больнице остаются 78 детей, которые были госпитализированы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» из лагеря «Орленок».