Супрун назвала еду "от всех болезней"

Супрун посоветовала украинцам есть как можно больше овощей.

Медицинские эксперты и врачи из всего мира постоянно призывают добавлять больше овощей в свой рацион.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун. Она подчеркнула, что овощи - надежная защита от многих болезней.

Так, отметила Супрун, богатый на овощи рацион уменьшает риски появления сердечно-сосудистых болезней, диабета второго типа, ожирения и некоторых видов рака. Кроме того, помогает уменьшить риск образования камней в почках и потерю костной ткани.

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Кроме того, овощи полезны для мозга: антиоксиданты в их составе противодействуют повреждению клеток и помогают предотвратить атеросклероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Также овощи предотвращают стресс, добавила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины. "Из-за эмоционального истощения люди склонны переедать. Однако много овощей содержат питательные вещества, а также жирные кислоты омега-3. Они помогают бороться с тревожностью и депрессией", - пишет она.

И это еще не все - овощи помогают сохранять здоровый вес, поскольку в них содержится клетчатка, которая необходима для быстрого насыщения без вредных калорий.

Супрун рассказала, что овощи улучшают зрение. Например, бета-каротин, содержащийся в моркови, успешно борется с макулярной дегенерацией сетчатки и катарактой.

Ранее Супрун объяснила украинцам, почему обязательно нужно завтракать. По ее словам, пропуск этого приема пищи - гарантированный путь к проблемам со здоровьем.