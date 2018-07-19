Магнитные бури в июле: как уберечь себя от метеоудара

Пик магнитной бури ожидается 23 июля.

Украину ожидает очередной метеоудар. Магнитные бури, которые прогнозируют в ближайшее время, могут негативно влиять на самочувствие людей, а также на работу техники.

Когда магнитная буря в июле

Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, 22 июля ожидаются магнитные колебания. Пик магнитной бури ожидается 23 июля. А уже 24 числа магнитные колебания пойдут на спад.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Полность избежать влияния магнитной бури, особенно метеозависимым людям, невозможно. Однако есть советы, которые помогут минимизировать воздействие метеоудара:

• в дни меоудара лучше воздержаться от физических нагрузок;

• постарайтесь исключить алкоголь и никотин;

• обеспечте себе полноценный здоровый сон;

• пейте больше жидкости;

• кофе лучше заменить на зеленый чай, который богат антиоксидантами;

• не употребляйте тяжелую пищу;

• при нервозности и бессоннице можно принять травяные настои, например, эвкалипта, мелиссы, валерианы или сок алоэ;

• метеозависимым лучше иметь под рукой лекарства "экстренного реагирования", одобренные врачом.