На Черниговщине умер 2-летний мальчик: родители говорят, что после прививки

По словам родителей, за несколько дней до смерти ребенку делали прививку.

В Черниговской области полиция расследует обстоятельства гибели 2-летнего мальчика.

Об этом сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

Согласно сообщению, вчера ичнянским правоохранителям поступило сообщение о том, что в сельскую амбулаторию с плохим самочувствием доставлен малолетний мальчик, житель одного из сел района. Ему была оказана медицинская помощь, но ребенок скончался.

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Следственно-оперативная группа полиции на месте выяснила, что на теле ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено. Он проживал в благополучной семье. По словам родителей, за несколько дней до этого ребенку делали прививку.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) - наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Продолжается досудебное расследование и проверяются все обстоятельства смерти мальчика.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году в Украине после прививок умерли 18 детей.