Массовое отравление в фаст-фуде Львова: стали известны результаты исследований
09:47, 19 июля 2018Страна
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Медики рассказали о результатах обследований пациентов, отравившихся в заведении быстрого питания.
Отравление произошло в заведении быстрого питания / фото УНИАН
Медики рассказали о результатах бактериологических обследований пациентов, которые отравились в заведении быстрого питания Tomash Kebab в центре Львова.
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Об этом VG Львов сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации. "Установлен диагноз "сальмонеллез", - говорится в сообщении.
Напомним, "Томаш Кебаб” - заведение с едой быстрого питания во Львове, ставшее причиной отравления почти трех десятков людей. Сообщается о 29 пострадавших.
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