Журналисты показали лагерь на Донетчине, где массово отравились дети (фоторепортаж)

Столовая оздоровительного учреждения сейчас под замком.

Журналисты сделали фото из детского лагеря "Орленок" в селе Сосновое Донецкой области, где с острой кишечной инфекцией был госпитализирован 91 человек.

Сейчас лагерь "Орленок", который является филиалом другого лагеря – "Ястребок", закрыт. Территория заведения безлюдная, а на фотографиях видны грязные умывальники, передает ТСН.

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Детей с отравлением отсюда вывозили в больницы Славянска, Краматорска и Дружковки. В течение дня родители забирали своих детей из медицинских учреждений, поэтому сколько из них еще остаются в больнице - неизвестно.

В состоянии средней тяжести находятся семеро детей. Как стало известно, первые 15 детей и вожатых с симптомами отравления пришли в медпункт лагеря 17 июля около 6 утра, а дальше начали поступать массово.

В "Орленке" отдыхали дети из Донетчины, Луганщины и Днепропетровщины, путевки распространялись через предприятия и стоили 6-7 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в селе Сосновое Донецкой области в детском лагере "Орленок" массово отравились дети. В общем госпитализирован 91 человек.