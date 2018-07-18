Массовое отравление в лагере Донецкой области: появились подробности, госпитализирован уже 91 человек

Главное управление Госпотребслужбы в Донецкой области решило закрыть лагерь с 18 июля.

По состоянию на середину дня 18 июля из детского лагеря "Ястребок", филиал "Орленок", в Донецкой области с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 91 человека.

Об этом сообщает сайт Госпотребслужбы. Среди пострадавших - 76 детей и 15 взрослых.

Сейчас отобраны образцы проб пищевых продуктов, воды, смывы с объектов окружающей среды, обследовано персонал заведения.

"По предварительным результатам эпидрасследования установлено, что первый случай заболевания произошел 15 июля у работника пищеблока, следующие случаи заболевания начали регистрироваться с 16 и 17 среди детей всех 4-х отрядов оздоровительного учреждения", - говорится в сообщении.

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В ходе проведения обследования пищеблока выявлен ряд нарушений санитарного законодательства:

- к работе на пищеблок работником медпункта был допущен работник с признаками заболевания дисфункцию кишечника;

- для питания детей используются блюда, которые не включены в согласованное Госпотребслужбой перспективное меню;

- неудовлетворительно ведется учет пищевых продуктов;

- не соблюдается товарное соседство в холодильном оборудовании, температурные режимы хранения пищевых продуктов;

- приняты на работу работники кухни без прохождения медицинского осмотра;

- работники не соблюдают требований личной гигиены (отсутствует мыло, антисептик, полотенца для обтирания рук).

Как сообщал УНИАН, первоначально сообщалось, что отравились 60 детей. Утром 18 июля стало известно, что в результате отравления госпитализированы 84 человека.