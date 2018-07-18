Украину ждет новый метеоудар

Специалисты рекомендуют в дни магнитных бурь больше времени проводить на свежем воздухе и употреблять много воды.

На Украину надвигается мощная магнитная буря, ее пик придется на понедельник, 23 июля. Читайте такжеЗемлю накрыла длительная магнитная буря Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, 22 июля ожидаются магнитные колебания. А 23 июля магнитная буря достигнет уровня G1. Мало того, что это явление пагубно влияет на здоровье метеозависимых людей, прогнозируются и технические сбои. Напомним, что в дни магнитных бурь у метеозависимых людей усиливается головная боль, начинаются проблемы с давлением, сердцем и сном. Возможны головокружение, слабость, перепады настроения. Специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и употреблять много воды. Как сообщал УНИАН, 1 июня Землю накрыла магнитная буря, продолжавшаяся несколько дней.

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