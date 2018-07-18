Украину ждет новый метеоудар

10:03, 18 июля 2018
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Магнитные бури снова обрушатся на Землю / фото flickr.com/photos/nasamarshall

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Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, 22 июля ожидаются магнитные колебания. А 23 июля магнитная буря достигнет уровня G1.

Мало того, что это явление пагубно влияет на здоровье метеозависимых людей, прогнозируются и технические сбои.

Напомним, что в дни магнитных бурь у метеозависимых людей усиливается головная боль, начинаются проблемы с давлением, сердцем и сном. Возможны головокружение, слабость, перепады настроения. Специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе и употреблять много воды.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Землю накрыла магнитная буря, продолжавшаяся несколько дней.

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Теги: #Земля#солнце#магнитная буря