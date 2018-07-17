"Исчезают спонтанно": Супрун разрушила миф о грыжах в межпозвоночных дисках

Необоснованное хирургическое вмешательство на позвоночнике очень опасно, ведь может больше навредить, чем вылечить пациента, отметила Супрун.

По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, делать операцию при грыже в межпозвонковых дисках в большинстве случаев не нужно.

"Доказательная медицина свидетельствует, что большинство грыж дисков поясничного отдела позвоночника исчезают спонтанно, то есть сами по себе. И это естественный процесс в организме человека. Такое явление носит название резорбция, то есть рассасывание", - утверждает Супрун на своей странице в Facebook.

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Но, отметила она, оперировать межпозвонковые грыжи - довольно популярная практика "лечения" в Украине. Хотя необоснованное хирургическое вмешательство на позвоночнике очень опасно, ведь может больше навредить, чем вылечить пациента.

"Некоторые центры и клиники предлагают разного рода "авторские" методики, которые якобы помогут избавиться от межпозвоночной грыжи без оперативного вмешательства. В такой рекламе могут даже демонстрироваться снимки МРТ до и после лечения с комментарием вроде "вот видите, прошло 7 месяцев, и грыжи нет". На самом деле это не означает, что эти альтернативные методы сработали. Просто пациенты заплатили за то, что природа сделала сама", - заявила и.о. главы Минздрава.

Ранее исследовательская группа из Клиники Мейо разработала полимерный губчатый материал, который может использоваться для замены удаленных позвонков.