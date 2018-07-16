Массовое отравление в фаст-фуде Львова: число пострадавших резко возросло

Пострадавшие в возрасте от 17 до 30 лет отравились в учреждении быстрого питания Tomash Kebab.

Во Львове 25 человек получили пищевое отравление после употребления пищи в заведении быстрого питания Tomash Kebab, расположенного в центре города.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 13 июля в областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в областную инфекционную клиническую больницу и инфекционное отделение Пустомытовской районной больницы пациентов с диагнозом «пищевая токсикоз-инфекция» и «острая кишечная инфекция» из числа тех, кто питались в общепите Tomash Kebab на улице П.Кулиша, 10 во Львове.

«По состоянию на 20:30 15 июля всего за медицинской помощью обратились 25 человек, из них один ребенок. Госпитализированы 23 человека, два человека, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении», - отмечается в сообщении.

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Пострадавшие - в возрасте от 17 до 30 лет.

Осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий в соответствии с клиническими протоколами Минздрава Украины.

Проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание - штраф или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.

Напомним, 13-го июля в фаст-фуде "Томаш кебаб" во Львове отравились 9 человек. Позже количество пострадавших возросло до 10 человек, а в полиции открыли уголовное производство по факту массового отравления.