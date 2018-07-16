Массовое отравление в фаст-фуде Львова: число пострадавших резко возросло
Во Львове 25 человек получили пищевое отравление после употребления пищи в заведении быстрого питания Tomash Kebab, расположенного в центре города.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 13 июля в областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в областную инфекционную клиническую больницу и инфекционное отделение Пустомытовской районной больницы пациентов с диагнозом «пищевая токсикоз-инфекция» и «острая кишечная инфекция» из числа тех, кто питались в общепите Tomash Kebab на улице П.Кулиша, 10 во Львове.
«По состоянию на 20:30 15 июля всего за медицинской помощью обратились 25 человек, из них один ребенок. Госпитализированы 23 человека, два человека, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении», - отмечается в сообщении.
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Пострадавшие - в возрасте от 17 до 30 лет.
Осуществляется комплекс лечебно-диагностических мероприятий в соответствии с клиническими протоколами Минздрава Украины.
Проводится досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание - штраф или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование.
Напомним, 13-го июля в фаст-фуде "Томаш кебаб" во Львове отравились 9 человек. Позже количество пострадавших возросло до 10 человек, а в полиции открыли уголовное производство по факту массового отравления.