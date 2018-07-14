Лед, моча или сметана: Супрун разрушает мифы ради обгоревших на пляже украинцев

Она также напомнила, в какое время загорать не рекомендуется.

Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала о правилах первой помощи в случае получения солнечных ожогов и разрушила популярные мифы относительно этого.

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"Сложно сказать, почему люди когда-то решили: чем быстрее я намажу ожог от солнца сметаной, маслом или зубной пастой, тем лучше мне станет", - пишет она. По ее словам, это очень плохая первая помощь в случае такого ожога. "То же самое касается кремов, мазей и пенок для волос на жирной основе, как дексопантенол", - добавляет она.

Супрун объясняет, что солнечный ожог - это в буквальном смысле ожог кожи, который человек получает под воздействием ультрафиолетового излучения. Такие ожоги бывают разной степени - от легкого покраснения до образования множественных и крупных волдырей.

В зависимости от степени ожога помощь также нужна разная, от лечения в домашних условиях - до обращения в медучреждение. Однако в любом случае, прежде всего, пострадавшего следует перенести или перевести в прохладное место без доступа прямых солнечных лучей. Далее, по ее словам, следует делать следующее:

Охладить ожоговые участки водой или приложить на 5-10 минут пузырь со льдом или другой холодный предмет.

При наличии ожогов большой площади можно принять обезболивающие препараты (парацетамол, ибупрофен, нимесулид).

Если есть симптомы общего перегрева - смочить кожу холодной водой, положить на крупные сосуды (шея, бедра, паховые складки) пузырь со льдом, завернутый в чистую ткань или холодные компрессы.

Затем поврежденную кожу можно обработать водорастворимыми препаратами - это тримистин, пантестин, мирамистин.

Здесь Супрун отмечает, что пораженную поверхность кожи не нужно обрабатывать никакими кремами, пенами, маслами или жирными веществами. Немедленное использование пантенола также ошибочное. "Жирорастворимые препараты создают на коже пленку, которая препятствует высвобождению экссудата и нарушает теплообмен, усиливает отек тканей, что в свою очередь ухудшает состояние пострадавшего", - объясняет Супрун. В случае образования пузырей следует наложить повязки из стерильных перевязочных средств с неспиртовими антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт) и водорастворимыми мазями. Появление волдырей и усиление боли возможно на 2-4 сутки.

В случае образования больших или множественных волдырей более 1 см в диаметре – следует обратиться в медучреждение.

Также следует пить много жидкости.

Мазать пораженные участки жирными кремами, мазями, витаминными внешними препаратами, пенными средствами можно с 5-6 суток после получения УФ-ожогов.

"Помните! Активнее всего солнечное облучение наблюдается с 12:00 до 16:00 часов. Поэтому в этот время пребывания на открытом солнце не рекомендуется", - напоминает урядовиця.

Также Супрун подчеркивает, что категорически запрещается обрабатывать рану средствами на жирной основе (масло), мазями на жирной основе в первые 2-3 суток, жиром (гусиным, свиным, барсучьим); яичным желтком; мочой; спиртовыми растворами, а также растворами с красителями; зубной пастой.

Напомним, разрушительница мифов Супрун также рассказала, миф ли это, что плавать сразу после еды категорически запрещено. Ведь достаточно распространено мнение, что если побежать купаться сразу после хорошего обеда можно даже утонуть.